КСУ провалил выборы главы суда

Представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила, что Конституционный суд Украины во вторник, 14 июня, так и не смог выбрать своего нового председателя, сообщает Новое время.

По ее словам, ни один из кандидатов на указанный пост не сумел набрать необходимое количество голосов.

"Согласно Конституции, закону и регламенту выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей. Если ни один из кандидатов на должность председателя не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца" , — пояснила Совгиря.

Таким образом, повторное голосование должно состояться до 15 июля.

Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный на эту должность во время презентства Виктора Януковича, был снят указом Владимира Зеленского 27 марта 2021 года .

Сейчас он скрывается от украинского правосудия за границей .