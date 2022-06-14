Суд запретил партию "Держава", которая была в списке СНБО

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии "Держава", сообщает РБК-Украина.

"Суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Держава"; средства и другие активы партии, ее региональных, городских, районных организаций, первичных центров и других структурных организаций были переведены в имущество государства" , - говорится в сообщении.

Отметим, партия "Держава" была в списке Совета национальной безопасности и обороны, на нее распространялся временный запрет до решения суда.

Напомним, сегодня стало известно о судебном запрете пророссийской партии "Наши" бывшего народного депутата Евгении Мураева. До этого были запрещены другие партии из списка СНБО.