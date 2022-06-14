ОВА: в Николаевской области у оккупантов много оружия, но есть дефицит кадров

В Николаевской области у оккупантов много оружия, но есть дефицит кадров, умеющих стрелять, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эрифе национального телемарафона.

"Мое личное мнение, не военное. У оккупантов очень много техники старой и не старой, но она вся стреляет. Имеются большие запасы снарядов. У них больший дефицит кадров, которые смеют стрелять" , — сказал он.

По его словам, важно качество военных, а россияне не хотят выходить на передовую.