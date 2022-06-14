Защитников Мариуполя могут вскоре использовать для пропаганды РФ – источники

Украинские спецслужбы предупреждают, что в ближайшие дни российские захватчики могут опубликовать видео для дискредитации защитников Мариуполя, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят поинформированные собеседники УП в спецслужбах Украины.

"В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас в поселке Оленевка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.).

Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности".

Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.