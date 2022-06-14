ВСУ: в Московской области России произошел взрыв на одном из заводов

В Одинцове Московской области России произошел взрыв на одном из заводов, сообщает Деловая столица.

Об этом в Twitter сообщает Стратегическое командование Вооруженных Сил Украины.

"На заводе в городе Одинцово Московской области произошел хлопок. Интересно, что стало причиной пожара в умах российских пропагандистов в этот раз?" , — пишут в Командовании, иронизируя по поводу того, что российская пропаганда называет взрывы "хлопками".

По данным данным российского издания "Вечерняя Москва", возгорание произошло в одном из ангаров, где находится пункт приема металлолома.

Российские СМИ пишут, что предварительно площадь возгорания в ангаре составила 150 кв. м.

На заводі в місті Одінцово Московської області сталась бавовна. Цікаво, що стало причиною пожежі в умах російських пропагандистів цього разу?#StratCom_UA #UkraineRussiaWar #бавовна pic.twitter.com/PGtCuYTqTW — UA_StratCom (@StratCom_AFU) June 14, 2022

Напомним, во вторник, 14 июня, губернатор Брянской области (РФ) Александр Богомаз заявил, что село Займище пережило обстрел, по предварительным данным, в результате были ранены четыре человека, повреждены несколько жилых домов.