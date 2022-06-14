Воздушные силы ВСУ в течении часа сбили три российские ракеты "Калибр"

Во вторник, 14 июня, Воздушные силы ВСУ сбили три российские крылатые ракеты в течение часа, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил в Facebook, ракеты (предположительно, калибр) запустили по территории Украины из акватории Черного моря:

«Одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования Центр, две — зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования Запад Воздушных сил ВСУ».

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что обломки ракеты, сбитой над Золочевом украинской ПВО, ранили шесть человек. Несколько вражеских ракет были сбиты в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.

По данным Воздушных сил, Россия все чаще использует советские типы крылатых ракет для ударов по Украине, чтобы экономить высокоточное оружие.