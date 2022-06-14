В ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины
Российские военные отступая минировали все, что, видели, даже стиральные машины, сообщает Сегодня.
Об этом сообщил начальник отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Сергей Рева.
"Минировали даже стиральную машинку"- рассказал он о том, как идет разминирование освобожденных территорий.
Наряду со снарядами и бомбами, спасатели обнаруживали цинично замаскированную взрывчатку в жилых помещениях, где побывали российские солдаты.
"Ничего нового рашисты в этом плане не придумали. Все делали цинично и подло: взрывчатка в игрушках, на вешалках для одежды, минирование дверей", – рассказал он.
Также спасатели отметили, что на разминирование деоккупированных территорий Украины понадобится от 5 до 10 лет и это лишь предварительные оценки.
"Это было подсчитано с учетом нашего и зарубежного опыта разминирования. Но говорить об окончательном сроке выполнения и объемах можно будет после завершения боевых действий. Пока что это, повторюсь, ориентировочные сроки", – говорит Сергей Рева.
По его словам, в целом по стране сейчас саперам приходится выполнять около 150 разминирований ежедневно.
"Например, за прошлые сутки только в одной Киевской области было около 35 задействований, по Харьковской – 48", – уточнил Рева.
"По данным ГСЧС, больше всего приходится прилагать усилия в Киевской и Черниговской областях. "Немного меньше таких заявок стало в Сумской области", – говорит Сергей Рева.
Можно ли купаться
Не стали исключением и водоемы. Как пояснили нам спасатели, дно обследуют с помощью подводных дронов – там были найдены сотни боеприпасов.
Всего же после полномасштабного вторжения в Украине спасатели обезвредили почти 136 тыс. взрывоопасных предметов, из них – 1988 невзорвавшихся авиационных бомб. Обследована территория площадью около 40 тыс. гектаров.
"Был случай в Киевской области, когда они заминировали контейнер для порошка в стиральной машинке. На обезвреживание привлекалась полиция", – резюмировал Сергей Рева.