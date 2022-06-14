Зеленский рассказал, какое оружие ожидает от "Рамштайн-3"

Украина больше нуждается в современных системах противовоздушной обороны для защиты неба от выпущенных войсками РФ крылатых ракет, и ожидает, что решение об их предоставлении может быть принято на заседании Контактной группы по обороне Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью СМИ Дании во вторник.

"У нас недостаточно оружия, которое действует действительно на ту дистанцию, которая нам важна, чтобы уменьшить преимущество в технике Российской Федерации. У нас недостаточно бронированной техники, поэтому мы действительно теряем людей, и это самая большая проблема. Недостаточно принципиальных вещей, которых мы ждем очень долго" , – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в начале войны Украина обращалась к международным партнерам с просьбой закрыть небо или предоставить средства для его защиты Киеву – в частности, самолеты и современные системы противовоздушной обороны.

"10-15 крылатых ракет ежедневно попадает в гражданские кварталы, и это большая проблема. Несложно посчитать, что 300 ракет могут быть использованы за месяц. И вы понимаете, какое количество людей может погибнуть. Поэтому если мы не можем закрыть небо вещами, которые мы предлагали, то сегодня просим предоставить нам ПВО, которое может укрепить нашу оборону и уменьшить количество попаданий у обычных людей. Я очень ожидаю такой поддержки" , – добавил он.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины во время его визита в Брюссель в июне. Встреча намечена на 15 июня.

В понедельник министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов снабжения необходимого оружия в Украину.