Кабмин создал единую форму для фиксации нанесенного оккупантами ущерба жилью

Кабинет министров утвердил единственную форму, которая будет фиксировать нанесенный российскими оккупантами ущерб жилью украинцев – поданные ранее справки будут оцифрованы, сообщает Экономическая правда.

Об этом во время выступления перед заседанием правительства во вторник сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее такая справка составлялась в произвольной форме, из-за чего возникло большое количество недоразумений, отметил премьер. Теперь она будет иметь унифицированную форму, так что у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий эти убытки.

"Правительство сейчас утверждает форму акта обследования объекта и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии на уровне общин, каждая комиссия будет состоять из трех человек, заполняющих акт с информацией о типе повреждения" , – рассказал Шмыгаль.

Все новые акты будут добавлены в цифровой форме через Дію, а предыдущие акты будут отцифрованы и внесены в соответствующую базу. Ответственным за реализацию процесса и дальше будут органы местной власти.

В настоящее время украинцы через Дію подали более 206 тысяч заявлений о поврежденном и разрушенном жилье. Разрушения верифицируются комиссией и далее человек сможет увидеть в Действии документ, подтверждающий ущерб.

Шмыгаль отметил, что этим решением правительство также закладывает базу для будущего реестра поврежденного имущества.

Следующим этапом процесса фиксации ущерба и возмещения станет разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба, над которой сейчас работает Минрегион. Детальнее процесс компенсации и выплат будет понятен после принятия соответствующего законопроекта, добавил премьер.

И завершающим, третьим этапом станет непосредственно возмещение убытков за разрушенное имущество.

"По нашему мнению, это также должно происходить через действие, чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым" , - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время он отметил, что фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях. Там, где продолжаются активные боевые действия, есть ли временная оккупация, ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин.

Относительно сроков, он подчеркнул, что в бюджете нет 40 млрд долларов на возмещение разрушенного жилья, ведь все средства приоритетно направляются на оборону. Поэтому полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину.

Напоминаем:

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.