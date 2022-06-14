Офис генпрокурора: мэр Святогорска получил подозрение в госизмене

Правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуре о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Следствие отмечает, что городской голова, который перешел на сторону врага, распространил через СМИ обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также Бандура благодарил российских военных, которые захватили город.

Также Бандура согласился занять должность так называемого "главы" временно оккупированного Святогорска, которую ему предложил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Этим, по мнению следствия, мэр Святогорска нанес вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Как сообщалось, мэр Святогорска перешел на сторону России.

Кроме этого, в начале июня оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры. В результате этого Всехсвятский скит сгорел дотла. Тогда Бандура записал обращение, в котором обвинял украинских военных в умышленном поджоге скита.