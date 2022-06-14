США продлили лицензию на транзакции в энергетике подсанкционным российским банкам

Соединенные Штаты во вторник продлили до 5 декабря срок действия лицензии, разрешающей транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных российских банков, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

А именно, лицензия разрешает такие транзакции с российским Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внешэкономбанком (ВЕБ.РФ) и Центробанком РФ, а также их "дочками".

Речь идет о транзакциях, связанных с покупкой, добычей, производством или обработкой нефти и нефтепродуктов, газа и других энергоносителей, в частности угля, древесины, урана, аграрной продукции для производства биотоплива. Также разрешаются транзакции по производству или передаче электроэнергии любыми способами.

Отмечается, что лицензия не допускает транзакции, запрещенные санкциями против государственного долга России, не позволяет открывать или удерживать корреспондентские счета в Центробанке РФ, а также проводить операции с подсанкционными лицами.

Напоминаем:

США в рамках "энергетического" пакета санкций в марте запретили своим гражданам осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие подобные инвестиции.

Ранее США не продлили действие лицензии, позволявшей России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.