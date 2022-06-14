В ЦПД развенчали наиболее популярные мифы о выезде мужчин за границу

Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчал наиболее популярные мифы о выезде мужчин за границу во время военного положения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ЦПД в Telegram.

Отмечается, что среди украинцев начала распространяться информация о том, что всем мужчинам-артистам можно свободно выезжать за границу.

"Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет разрешается в случае, если они осуществляют сбор и перевозку гуманитарной помощи для украинских военных, или собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ" , - отмечают в ЦПД.

Также появились слухи о том, что мужчин с тремя детьми перестали выпускать из страны. Подчеркивается, что разрешение на выезд могут получить только те отцы, у которых все три ребенка несовершеннолетние.

При этом в случае, если дети рождены от разных жен и у них не одинаковые фамилии, то это никак не влияет на возможность покидать территорию страны.

По информации ЦПД, разрешение на выезд также можно получить в случае, если мужчина учится на дневной форме в заграничных вузах.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, все равно должны посетить военкомат. Это необходимо для предоставления соответствующих документов.