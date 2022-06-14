Министр обороны: Литва передаст Украине боеприпасы для "Байрактар"
Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", – отметил Анусаускас в Twitter.
Он не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.
Как отмечает портал "Милитарный", на фото, показанном главой Минобороны Литвы, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 кг, из которых 10 кг приходится на боевую часть. Примерная стоимость MAM-L составляет от 60 до 100 тысяч долларов.