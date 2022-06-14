Шварценеггер призвал Европу прекратить финансировать войну, закупая топливо у РФ

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал Европу за то, что она продолжает закупать российское топливо, сообщает Новое время.

"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну" , — сказал Шварценеггер во время выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене.

Он подчеркнул, что 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. При этом Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо, добавил Шварценеггер.