Шварценеггер призвал Европу прекратить финансировать войну, закупая топливо у РФ
Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал Европу за то, что она продолжает закупать российское топливо, сообщает Новое время.
"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — сказал Шварценеггер во время выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене.
Он подчеркнул, что 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. При этом Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо, добавил Шварценеггер.
"Мы должны прекратить врать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом. Мы в долгу перед украинскими детьми в бомбоубежищах", — сказал он.