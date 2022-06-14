Delfi: Латвия запретит гражданам РФ и Беларуси владеть важными предприятиями

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращение коррупции во вторник в окончательном чтении одобрила поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие запрет на существенное участие граждан России и Беларуси в важных для безопасности Латвии предприятиях, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Delfi.

Поправки к закону предполагают, что Россия и Беларусь, ее граждане или ее юридические лица не могут приобрести значительную часть или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности Латвии предприятии, а также не могут стать членом такого предприятия или быть его настоящим бенефициаром.

Если граждане России или Беларуси уже оказывают значительное участие или решающее влияние на таких предприятиях, то они больше не смогут пользоваться в нем правом голоса. Действия, предпринимаемые вопреки этому положению, будут оглашаться недействительными.

Министерство экономики Латвии, обосновывая необходимость принятия законопроекта, объяснило, что военное вторжение России на территорию суверенного государства Украины грубо нарушило нормы международного права и существенно угрожает безопасности и стабильности Европейского Союза, в том числе Латвии.

Там добавляют, что Беларусь, поддерживающая действия России, может считаться союзником и одинаково ответственна за российское военное вторжение. А Москва и Минск могут влиять на другие страны, участвуя в стратегически важных компаниях.

Напомним, ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил ведомству разработать закон о конфискации объектов недвижимости в стране, находящихся в собственности России и Беларуси.