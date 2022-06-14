ОВА: в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 4 получили ранения
Во вторник в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 4 получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"За 14 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоукраинке и 1 в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.
Всего с 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области".
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.