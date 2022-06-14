Резников: Украина ждет четкого сигнала от НАТО о своей роли в европейской безопасности

Украина и НАТО должны разработать совместную стратегию безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит колонка министра обороны Украины Алексея Резникова для Atlantic Council.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно преодолеть только вместе. Украина сейчас ждет четкого сигнала от НАТО о нашей будущей роли в европейской безопасности. За последние четыре месяца украинцы убедительно продемонстрировали, что мы можем служить восточным щитом Европы" , - написал он.

Он считает, что Украина и НАТО должны разработать общую стратегию на будущее, которая предусмотрит практические проблемы безопасности. В частности, по его мнению, нужно обсуждать, какие самолеты или противоракетную оборону будут использовать украинские военные, или как обеспечить кибербезопасность и многие другие вопросы.

Министр обороны отметил, что если в новой стратегической концепции НАТО не будет четкого места для Украины, документ будет оторван от реальности.

"Это была бы победа инерции и зеленый свет для таких диктаторов, как Путин, для проведения агрессивной внешней политики" , - добавил он.

Резников подчеркнул, что в то время, когда в Испании начнется саммит НАТО, в Украине пойдет уже пятый месяц войны. Он отмечает, что только продемонстрировав сильное лидерство, члены НАТО могут определить исход войны и будущее глобальной безопасности.

Напомним, саммит лидеров НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня. На нем выступит Президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО союзники могут объявить Россию прямой угрозой своей безопасности.