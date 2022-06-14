Bloomberg: Кремль может объявить массовую мобилизацию из-за нехватки живой силы

В России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование войсковых соединений. Из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах могут объявить всеобщую мобилизацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия по всем военным округам собирает живую силу, а также исправную технику, израсходовав большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

Предполагается, что в ближайшее время России может потребоваться несколько месяцев для крупной перегруппировки сил. Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы решить кадровый дефицит рядового состава. Но источники в России отмечают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия бросила на захват Северодонецка до семи БТГ.

Также мы писали, что, по данным ГУР, Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.