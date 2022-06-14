Германия передумала национализировать дочку "Газпрома", чтобы не злить Путина, - Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania, чтобы не злить президента РФ Владимира Путина. За присоединение к государственному капиталу бывшей дочки "Газпрома" выступил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Шольц обеспокоен тем, что такой шаг может привести к обострению отношений РФ и Германии по импорту российского газа. Но чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 миллиардов евро. Группа владеет крупнейшим в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.