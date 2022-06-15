Генштаб: оккупанты отступили на Бахмутском и Новопавловском направлениях

На Новопавловском и Бахмутском направлениях украинские защитники отразили атаки россиян и заставили отступить врага на ранее занятые позиции, сообщает Украинская правда.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск до государственной границы. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудар неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении противник оказывал огневое влияние по позициям ВСУ по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы украинских позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям ВСУ в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселко. Нанес авиаудар неподалеку от Каменского.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудар вблизи Княжевки.