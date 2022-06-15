ОВА: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

В Днепропетровской области враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район, нанес удары по жилым кварталам Апостоловской общины.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской общины. Предварительно, в Апостолове погибли 4 мужчины, 1 - ранен. Он в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. На месте работают пиротехники.

Также два "прилета" в Новомосковском районе.

"Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет" , - написал Резниченко.