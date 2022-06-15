В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1440 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
  • РСЗО - 230 (+1) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатых ракет – 129 (+4),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,
  • специальной техники – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Данные уточняются.

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