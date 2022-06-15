В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1440 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
- РСЗО - 230 (+1) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,
- специальной техники – 55 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Данные уточняются.