Гайдай: ВСУ сдерживают войска РФ сразу с трех сторон на Луганщине
В Луганской области бои продолжаются в Северодонецке, Тошковце и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай, сообщает Деловая столица.
По его данным, за последние два дня только в больницы других регионов страны доставили шесть человек из Лисичанска и двух из Золотого.
"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее, россияне близко, из-за чего страдает население и разрушаются дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости", – рассказал Гайдай.
Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в этом городе, 14 разрушены в Горном.
В Северодонецке россияне в очередной раз попали по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия.
"Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", — добавил Сергей Гайдай.