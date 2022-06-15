Гайдай: ВСУ сдерживают войска РФ сразу с трех сторон на Луганщине

В Луганской области бои продолжаются в Северодонецке, Тошковце и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай, сообщает Деловая столица.

По его данным, за последние два дня только в больницы других регионов страны доставили шесть человек из Лисичанска и двух из Золотого.

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее, россияне близко, из-за чего страдает население и разрушаются дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости" , – рассказал Гайдай.

Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в этом городе, 14 разрушены в Горном.

В Северодонецке россияне в очередной раз попали по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия.