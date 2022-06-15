МВД: Преступлений в Украине стало меньше на 25%

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что криминогенная ситуация в Украине в последнее время улучшилась: количество преступлений в среднем уменьшилось на 25%, сообщает Деловая столица.

"Можем говорить о том, что в последнее время, начиная с 24 февраля, криминогенная ситуация в стране улучшилась. То есть реальное количество преступлений уменьшилось в среднем на 25% по стране" , — сказал он.

По словам Денисенко, есть нарушители комендантского часа.