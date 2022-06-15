В Раде предлагают включить НБУ "печатный станок"
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить Нацбанку печатать деньги без ограничений. С такой инициативой выступили глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа депутатов, сообщает Корреспондент.
Закон О Национальном банке Украины предлагается дополнить нормой, по которой НБУ
"участвует в финансовом обеспечении мер правового режима военного положения".
Такие полномочия дадут НБУ возможность
"в условиях военного положения быстро принимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мероприятий обороны государства в условиях войны".
Финансирование госбюджета будет проходить посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа.