В ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки на Львовщине

В результате падения сбитой вчера российской ракеты пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом ракету, вероятно "Калибр". Обломки ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали шесть человек. Среди них годовалый мальчик. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку. Уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1250 метров квадратных, повреждены стена, соседнее складское здание и 2 автомобиля.

Всего повреждены 26 жилых домов, 3 объекта торговли и 3 админздания. Преимущественно речь идет о повреждении окон, дверей и стен, добавил глава ОВА.