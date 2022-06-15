Андрющенко: В Мариуполе активизировалось движение сопротивления

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в захваченном городе активизировалось движение сопротивления российским оккупантам, сообщает Новое время.

По его словам, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Андрющенко отметил, что причиной стал поджог.

Также он сообщил, что 11 июня накануне празднования дня России в толпе за гуманитаркой возле Мetro неизвестный ударил ножом в спину сотрудника МЧС РФ. Ранение оказалось смертельным.