Андрющенко: В Мариуполе активизировалось движение сопротивления
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в захваченном городе активизировалось движение сопротивления российским оккупантам, сообщает Новое время.
По его словам, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Андрющенко отметил, что причиной стал поджог.
Также он сообщил, что 11 июня накануне празднования дня России в толпе за гуманитаркой возле Мetro неизвестный ударил ножом в спину сотрудника МЧС РФ. Ранение оказалось смертельным.
"Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам", — написал Андрющенко.