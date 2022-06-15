Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство

В среду, 15 июня, Швейцария закрыла свое воздушное пространство из-за технических проблем с системой управления воздушным движением.﻿ Об этом, со ссылкой на Skyguide, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, поэтому воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности" , - говорится в сообщении.

Закрытие воздушного пространства будет действовать до дальнейших сообщений.