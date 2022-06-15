Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды: когда ожидать повышения

Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В ПФУ сообщают, что в 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

С 1 июля и 1 декабря - в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 июля до 2 027 грн, с 1 декабря 2022 года - 2 093 гривны. Вырастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума.

С 1 октября - в связи с изменением минимальной заработной платы с 6 500 грн до 6 700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, которые достигли возраста 65 лет и больше и имеют страховой стаж мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.

С 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлено ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен (в рамках пенсионной выплаты 10340,35 гривен). Если лицо достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70 летнего возраста.

Кроме того, у лиц в возрасте от 70 лет, имеющих стаж мужчины - 35 лет, женщины - 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен. Если страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, меньше чем 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

С 1 декабря лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее чем 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее чем 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 гривен.

Напомним, по данным ПФУ, средний размер пенсии за первый квартал вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен на 1 апреля 2022 года.