НБУ: На спецсчете для военных осталось 216 миллионов

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 17,1 млрд грн, на спецсчете осталось 216 млн грн, сообщает Экономическая правда.

О спецсчете для помощи Армии

По состоянию на 15 июня 2022 года было перечислено более 17,1 млрд грн в частности:

на нужды Национальной гвардии – всего 950 млн грн;

на нужды Нацполиции – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны – всего 13 280 млн грн;

на нужды Государственной погранслужбы – всего 980,2 млн грн;

на нужды Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины – всего 252 млн грн;

на нужды ГСЧС – всего 18,3 млн грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17,3 млрд грн в эквиваленте.

"В частности, более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества" , – отчитываются в НБУ.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 15 июня 2022 года остаток средств на счету Минсоцполитики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет около 120 млн грн.

"Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило из него более 450 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим.