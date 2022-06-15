Макрон: Украине придется вернуться к переговорам с РФ

Украине придется снова сесть за стол переговоров с Россией. Это может произойти при условии, если будет прекращение боевых действий.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Единственный желаемый результат этого конфликта - это либо военная победа Украины, или переговоры, потому что огонь рано или поздно прекратится и это позволит заключить соглашение между Украиной и РФ. Поэтому в какой - то момент придется говорить с Россией" , - сказал Макрон.

Напомним недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе.

Впрочем, в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов осуществить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Сам же президент в последнее время выступил с провокационным заявлением, в котором призвал не унижать Россию, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции. На что получил волну критики.