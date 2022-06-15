Премьер-министр: Греция предоставит Украине до 30 боевых машин пехоты

Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты - БМП-1. ﻿Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью ERT, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами" , - подчеркнул Мицотакис.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Украина получит все необходимое для обороны. В том числе РСЗО.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить ВСУ дополнительные единицы оружия, среди которых – современные системы ПВО.