Украина ищет временные зернохранилища в ЕС
Страны Евросоюза могут предоставить Украине временные зернохранилища, чтобы помочь сохранить урожай и обеспечить поставки зерновых на мировые рынки. Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, сообщает Корреспондент.
Из-за войны мощностей хранения сельхозкультур в Украине снизилась с 75 млн тонн до 60 млн.
"Поэтому у нас есть необходимость в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", – отметил Дмитрасевич.
Также ускорению экспорта украинской продукции будет содействовать помощь ЕС в постройке фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Дунайском порту Измаила и увеличение количества лабораторного оборудования на украинских пограничных пунктах пропуска. Украина уже сделала соответствующий запрос Еврокомиссии.
"По результатам заседания совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Дмитрасевич сообщил, что европейская делегация должна на следующей неделе посетить пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и еще больше уменьшить бюрократию на границах при экспорте украинской с/х продукции", - отметили в Минагрополитики.