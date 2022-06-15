Украина ищет временные зернохранилища в ЕС

Страны Евросоюза могут предоставить Украине временные зернохранилища, чтобы помочь сохранить урожай и обеспечить поставки зерновых на мировые рынки. Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, сообщает Корреспондент.

Из-за войны мощностей хранения сельхозкультур в Украине снизилась с 75 млн тонн до 60 млн.

"Поэтому у нас есть необходимость в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов" , – отметил Дмитрасевич.

Также ускорению экспорта украинской продукции будет содействовать помощь ЕС в постройке фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Дунайском порту Измаила и увеличение количества лабораторного оборудования на украинских пограничных пунктах пропуска. Украина уже сделала соответствующий запрос Еврокомиссии.