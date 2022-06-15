НАТО анонсирует передачу Украине тяжелого оружия
Генсека НАТО Йенса Столтенберга заявил, что сегодня Альянс объявит о выделении Украине новой военной помощи. Она будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", - заявил Столтенберг.
По его словам, также НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.
Напомним, сегодня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседании соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.
Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.
В Офисе президента Зеленского уже обратились к участникам "Рамштайна", заявив, что "ждут решения".