Столтенберг подтвердил приглашение Зеленского на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет в испанском Мадриде 28-30 июня. Приглашение украинского лидера подтвердил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Обозреватель.

На брифинге в Гааге после встречи лидеров семи стран НАТО генсек отметил, что Украине нужна мощная помощь на перспективу.

"Сегодня дискутировали о подготовке к саммиту, включая необходимость мощной поддержки для Украины – как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде" , – сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Альянс "укрепил способность защищать каждый дюйм территории союзников по НАТО".

28-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, который рассмотрит современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Альянса и примет новую Стратегическую концепцию.