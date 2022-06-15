Глава партии "Наш край" отпущен под обязательство

Киевская городская прокуратура сообщает, что Печерский суд Киева освободил из-под стражи ранее задержанного одного из руководителей партии "Наш край" Александра Мазурчака, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Мазурчак был отпущен под личное обязательство, в то время как прокуратура просила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.

О задержании Мазурчака стало известно 9 июня. По версии следствия, глава партии "Наш край" и руководитель ее территориального центра "требовали у предпринимателя передать им $2,5 миллиона за включение его в проходную часть списка политической партии на выборах в Верховную Раду".

В пресс-службе "Нашего края" заявили, что считают указанное дело "политическим заказом" и отметили, что партия и Александр Мазурчак "ждут официального извинения силовиков".

В то же время прокуратура отмечает, что суд признал их подозрение обоснованным. Прокуроры намерены обжаловать вышеуказанное решение.