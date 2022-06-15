На этой неделе могут запретить еще две партии: Малюська назвал какие

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на этой неделе Восьмой апелляционный административный суд города Львова может запретить еще две партии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На этой неделе будет рассмотрение других громких партий, в частности ОПЗЖ и партии Шария. Ожидаем. Возможно (запретят, - ред.), но все же зависит от суда. Будут судебные решения уже на этой неделе в отношении этих политических партий" , - заявил он.

По словам министра, рассматривается вопрос запрета еще нескольких политических партий, которые не имели решающего значения в политической жизни Украины, однако они фигурировали в решении СНБО как пророссийские.

"У нас в восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас находится одновременно 16 судебных процессов в соответствии с 6 партиями политических партий относительно следующих мы ожидаем принятия решения уже в ближайшее время" , - добавил Малюська.

Ранее суд запретил пророссийскую партию "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева, "Оппозиционный блок" и ряд других партий из списка СНБО.