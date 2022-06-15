ОГП: в Харьков приехал прокурор МУС Карим Хан

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан побывали в Харькове и осмотрели места военных преступлений РФ. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Во время третьего визита прокурора МУС в Украину он посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли 9 человек и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали предположительно из самоходных пушек "Пион".

В результате атак в Харькове и области погибли уже 760 гражданских, ранены более 1000. Разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

В ОГП добавили, что уже есть первые приговоры российским военным, которые обстреливали гражданские объекты области из артиллерии.