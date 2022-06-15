PayPal в Украине будет работать и дальше, но с комиссиями

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что полный функционал PayPal в Украине не ограничен определенным временем, однако после 30 июня вернутся комиссии за транзакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту, сообщает Экономическая правда.

Так, в конце марта появилась информация, что аккаунты PayPal будут принимать средства только до 30 июня. Якобы потому, что банковская лицензия для работы системы в Украине временная.

В Минцифре запросили PayPal, однако в компании не подтвердили эту информацию.

"Это касается чисто комиссии (при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карту – Ред.). Сейчас, я понимаю, комиссии вообще нет. После 30 июня появится обычная комиссия для всех клиентов, но все продолжит работу" , – отметил Федоров.

Кроме того, рассказал министр, на Давосском форуме он встретился с CEO PayPal Дэном Шульманом. Федоров обратился к нему с просьбой добавить возможность использовать PayPal также и для юридических лиц, чтобы наши интернет-магазины, наши производители могли продавать на весь мир, принимая деньги на PayPal.