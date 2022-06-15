Суд запретил Социалистическую партию Украины

Восьмой апелляционный суд города Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Имущество политсилы и всех ее организаций будет передано государству, сообщает Чесно.

Решение львовского админсуда может быть обжаловано в Верховном суде.

Доводы СБУ и Министерства юстиции против Социалистической партии заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы.

В частности упоминалось о поздравлении Кивой руководителя Кремля Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им деятельности президента России, а также дело о госизмене Кивы.

По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее.

Кроме этого, в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (ЦИК отказала в регистрации Онищенко).

Ранее суд запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо".