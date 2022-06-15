Валютный рынок в условиях войны: день 112-й

В среду, 15 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник, 13 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 234,70 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,81 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 13 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 93,9 млн долларов: на 143,90 млн долларов было подано заявок на покупку и на 237,80 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,6695 гривен, а продают по 30,9762 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 15 июня снизился на 3634,5 млн и составил 58909,2 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 2, 3, 7 месяцев и 1,5 года, а также выпуск в евро сроком на 1 год. Удалось разместить гривневых ценных бумаг на сумму 3,8 млрд гривен, а также ОВГЗ в евро – на 54,6 млн евро.

Курс наличного доллара в среду незначительно вырос по сравнению со вчерашним днем. Сегодня в столице оптовые обменные пункты продают наличного «американца» по 35,65-35,70 гривен, что на 10 копеек дороже, чем во вторник. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Хмельницком, Одессе, Днепре доллар сегодня продают по 35,70 гривен, в Житомире – по 35,80 гривен, в Запорожье – по 35,85 гривен.

Евро на FOREX сегодня растет после падения, длившегося четыре дня. Доллар начал слабеть накануне намеченного на вечер заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет обсуждаться вопрос изменения процентной ставки ФРС. По прогнозу аналитиков, она будет повышена сразу на 0,50% с 1% до 1,50%. Наличный евро в Украине подорожал вслед за долларом. В частности, в Киеве его сегодня продают по 37,65-37,75 гривен – на 10 копеек дороже, чем вчера.

Падение биткоина продолжается. Сегодня к 12:00 его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ опустилась до 20111,62$, но к настоящему моменту уже вернулась выше 21000$. Как мы уже отмечали ранее, уровень 20000$ является критическим для биткоина. Если цена опустится ниже, на криптовалютном рынке может начаться паническая распродажа, и тогда спрогнозировать, до какого уровня подешевеет биткоин, эфириум и другие криптовалюты будет крайне сложно.