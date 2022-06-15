"Нафтогаз" установил новую цену для 8,8 млн украинских домохозяйств задним числом

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки). Эти домохозяйства получали газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе госкомпании, с 1 мая 2022 года в реестр "Нафтогаз Украины" подключены 8,8 млн украинских домохозяйств. Соответствующее решение приняли ОГТСУ и Министерство энергетики Украины.

"Таким образом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в условиях военного положения все потребители, которые раньше получали газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Поставка", с 1 мая 2022 года снабжаются газом от Нафтогаза" , - говорится в сообщении.

Изменение цены актуально для клиентов, которые до недавнего времени получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Отметим, в этих областях газ в основном поставляли компании под брендом "Твой Газсбыт"олигарха Дмитрия Фирташа.

Ранее Кабинет министров передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") активы, на которые наложен арест. Речь идет о 26 облгазах Дмитрия Фирташа.