СБУ: киевская ИТ-компания разрабатывала программы для оккупантов

Служба безопасности Украины заявила о блокировке киевской ИТ-компании, разрабатывавшей программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что компания поставляла противнику программное обеспечение для сбора коммунальных платежей. Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР". Среди основных "заказчиков" услуг были захваченные оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения, добавили в СБУ.

"Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.

Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях" , - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, с помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.