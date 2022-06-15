ООН откроет во Львове новый офис: чем он будет заниматься

ООН откроет во Львове новый офис: чем он будет заниматься
Фото: pixabay

ООН создает во Львове новый офис. Глава гуманитарного хаба организации для Запада Украины Анна Полотно сообщила, что он будет координировать работу международных гуманитарных организаций, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы сейчас создаем хаб во Львове - это офис, который будет включать шесть областей: Ровенскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Волынскую, Львовскую и Ивано-Франковскую. И мы ставим целью координировать усилия партнеров во всех секторах", - рассказала Палонка.

По ее словам, среди приоритетов являются продовольственные потребности, а также денежная помощь, приюты, образование и подготовка к зиме.

"Мы знаем, что более 240 тысяч переселенцев находятся в Львовской области, и в других западных областях очень много ВПО, поэтому мы будем координировать деятельность местных партнеров, неправительственных организаций, ООН для того, чтобы вместе они могли оказывать эффективную помощь", - рассказала глава гумхаба.

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