ООН откроет во Львове новый офис: чем он будет заниматься

ООН создает во Львове новый офис. Глава гуманитарного хаба организации для Запада Украины Анна Полотно сообщила, что он будет координировать работу международных гуманитарных организаций, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы сейчас создаем хаб во Львове - это офис, который будет включать шесть областей: Ровенскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Волынскую, Львовскую и Ивано-Франковскую. И мы ставим целью координировать усилия партнеров во всех секторах" , - рассказала Палонка.

По ее словам, среди приоритетов являются продовольственные потребности, а также денежная помощь, приюты, образование и подготовка к зиме.