МИД России об окончании войны в Украине: поставим точку там, где это нужно

В России заявили, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. При этом Москва пригрозила, что поставит точку в так называемой "спецоперации", когда это будет нужно, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию" , - заявил российский чиновник.

При этом представитель МИД вновь обвинил руководство Украины, в частности президента Владимира Зеленского, в нежелании вести переговоры.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время у Путина говорили, что встреча с Зеленским невозможна, поскольку она должна "быть результативной и хорошо подготовленной".