Токаев заверил, что не будет нарушать санкции в ходе сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с Россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит интервью Токаева для российского государственного телеканала "Россия 24".

"Санкции являются санкциями, нам не стоит их нарушать!"

Он объяснил, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и РФ будет происходить в рамках санкционного режима. Токаев не хочет подвергать свою страну вторичным санкциям Запада, давая возможность российским компаниям обходить введенные ограничения.

Кроме того, он заверил, что Казахстан не собирается выходить из ОДКБ и Евразийского экономического союза, поэтому любые такие утверждения о намерениях Казахстана выйти из этих организаций ошибочны. Токаев добавил, что ОДКБ вообще "впервые себя проявила за все 30 лет существования" в январе, когда помогла властям подавить протесты в городах Казахстана.

В то же время он считает, что некоторые российские политики "перевирают" эту ситуацию, настаивая, что Россия якобы спасла Казахстан, а не миротворческий контингент государств-членов ОДКБ.

"Россия (якобы – УП) спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности".

Российский журналист спросил Токаева, правдивые ли данные об уменьшении количества школ с изучением русского языка в Казахстане и притесняют ли русскоязычных в стране.

Токаев ответил, что такие утверждения "идут от лукавого", ведь ситуация с русским языком в Казахстане со времен распада СССР, по его словам, не изменилась. Кроме того, он настаивает, что состояние изучения русского языка в школах Казахстана удовлетворительное.

В то же время президент Казахстана добавил, что растет запрос среди населения на изучение казахского языка, поэтому власти должны отвечать на это. Токаев объяснил, что в самом названии страны есть корень "казах", что указывает на очевидную этнокультурную реальность.

По мнению Токаева, в школах следует учить оба языка, ведь Казахстан остается "добрыми соседями" с Россией.