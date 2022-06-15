Украинские защитники показали, как уничтожают штаб оккупантов в Херсонской области

Украинские защитники уничтожили в Херсонской области штаб оккупантов, несколько единиц техники и значительную часть личного состава, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"На видео — попадание в здание штаба российских оккупантов в Херсонской области. Его уничтожили героические украинские защитники. Совместная работа военных из Днепра, Кривого Рога и группировки войск «Юг" , — пишет он в Telegram.

По его данным, ВСУ «минуснули» несколько единиц вражеской техники и значительную часть личного состава.

"Неудачные у оккупантов „учения“ получились. Военные постепенно освобождают Херсонскую область" , — добавил он.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона. htt