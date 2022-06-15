Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории
В Украину в среду, 15 июня, прибыли премьер-министр Абании Эди Рама и глава правительства Черногории Дритан Абазович. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский отметил, что для Украины важна международная поддержка, особенно в условиях войны. Поэтому глава государства поблагодарил политиков за визит.
"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Украине с визитом побывала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она провела встречу с Владимиром Зеленским.