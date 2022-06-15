Bloomberg: США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon
Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon, сообщает Европейская правда.
Об этом корреспондентам Bloomberg стало известно от собственных источников.
"Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", - отметила журналистка в своем Twitter.
В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.
Кроме того, в Брюсселе проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.