Bloomberg: США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon

Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon, сообщает Европейская правда.

Об этом корреспондентам Bloomberg стало известно от собственных источников.

"Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах" , - отметила журналистка в своем Twitter.

Scoop: Biden admin is planning on more funding for military weapons and equipment for Ukraine, sources tell @ACapaccio and me. This tranche will be more than $650 million. It will include, for the 1st time, vehicle-mounted Harpoon anti-ship missiles. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 15, 2022

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

Кроме того, в Брюсселе проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.