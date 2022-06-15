Медведев заявил, что Украины не будет через два года: Подоляк резко ответил

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев размечтался о том, чтобы Украина через два года не существовала. У президента Владимира Зеленского отметили, что такие заявления делает маленький человек с большими комплексами, сообщает Деловая столица.

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев сжиженный природный газ с оплатой поставок через 2 года… Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" , — отметил рашист.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что "если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев". Он назвал его "маленьким человеком с большими комплексами", который такими заявлениями только привлекает к себе внимание и самоутверждается.

"Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через 2 года — вопрос" , — отметил Подоляк.

Фактически своим заявлением Дмитрий Медведев признал, что целью России в войне против Украины является не призрачная "денацификация" или "демилитаризация", а также не "борьба с Западом".

Напомним, недавно Путин впервые публично заявил, что его целью является захватническая война против Украины, которую он назвал "возвращением и укреплением территорий". Себя же руководитель РФ сравнил с царем Петром I.